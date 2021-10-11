نواب تنسيقية شباب الأحزاب يحلون أزمة تكليف الصيادلة

جدة - نرمين السيد - نجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسى النواب والشيوخ فى حل أزمة تكليف الصيادلة من خريجى دفعتى 2018 و2019، بعد إعلان وزارة الصحة اليوم الإثنين تكليف باقى دفعة 2019.





وكان تقدم النائب محمد إسماعيل، والنائب عمرو درويش، والنائب أحمد فتحى، والنائبة غادة على أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلبات إحاطة لوزيرة الصحة، كما تقدم النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب والأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة.

وأكد نواب التنسيقية أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فاجأت خريجى دفعتى 2018 و2019 بعد انتظار دام 3 سنوات بإعلان تكليف جزء لا يتعدى 30%؜ منهم، وبالمخالفة للقواعد القانونية المستقرة منذ 1974.

وانتقد النواب غياب أسس الاختيار والتكليف سواء طبقًا لسنة التخرج أو الدراسات العليا والمجموع، وإغفال تكليف الصيادلة الحاصلين على درجات علمية بعد التخرج كدبلومة وماجستير، فضلاً عن التمييز بين الطلاب فى برنامج الصيدلة العام والكلينكال، وهى برامج معتمدة فى المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كل هذه الأمور تؤدى إلى فقدان الثقة بين شباب الصيادلة والنقابات التى تسعى لاحتواء الموقف، وتم إحالة الاقتراح برغبة وطلب الإحاطة للجنتى الصحة بالمجلسين قبل أن تحل الأزمة اليوم بقرار من وزارة الصحة.