مباراة ليبيا ومصر.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام ليبيا اليوم

يستعد منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، لمواجهة ليبيا في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين على ملعب الشهداء، ضمن منافسات الجولة الرابعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.
ومن المتوقع أن يبدأ كيروش مباراة اليوم بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق، محمود حمدي "الونش"، أحمد حجازي، أحمد فتوح.
خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عمرو السولية.
خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.
ونجح منتخب مصر في تجاوز مباراة الجولة الثالثة أمام ليبيا بهدف دون رد سجله عمر مرموش، ليتصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد ليبيا عند النقطة 6.
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