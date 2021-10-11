يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار العملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد والاثنين، ومسارات الهبوط والصعود التى تعرضت لها.
دوت الخليج
ووفقًا لما رصده موقع دوت الخليج بشأن سعر الدولار اليوم، فى معظم البنوك المصرية سواء البنك الأهلى أو بنك مصر، أوغيرهم فإن هناك حالة من الثبات فى سعره.
أسعار العملة فى مصر.. الدولار يسجل 15.64
وظل سعر الدولار ثابتًا فى بنك الإسكندرية، والذى سجل اليوم قيمة شراء تقدر بـ 15.65 جنيه مصرى للشراء، بينما حقق 15.75 جنيه للبيع.
وفيما يتعلق بالبنوك الأخرى، فقد سجل سعر الدولار فى الإسكندرية مقدار 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنوك
بينما ظل سعر الدولار فى مصر أبو ظبي الإسلامي ثابتًا حيث سجل مقدار 15.68 جنيه للشراء و15.76 للبيع.
هذا وفى نفس السياق، قد شهد سوق العملة اليوم، استقرار فى سعر عملة «اليورو»، والذى سجل يوم الاثنين الـحادي عشر من شهر أكتوبر، مقابل بالجنيه المصري والذى يقدر بـ 18 جنيه للشراء بينما سجل 18.27 للبيع.
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وفى البنوط المصرية خاصة الكبرى منها فقد سجل اليورو فى التعاملات اليومية المصرفية مبلغ قدره 18 جنيه للشراء و18.23 جنيه للبيع.
وفى سياق آخر، سجل سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري 18.05 جنيه للشراء و18.23 جنيه للبيع.
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