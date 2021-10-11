49.37 جنيه للشراء قيمة الدينار الكويتي فى معظم البنوك

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سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين، الكثير من عمليات البحث تُجرى الآن لمعرفة سعره فى البنوك المصرية خلال التعاملات اليوم.

دوت الخليج

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 11-10-2021 في مصر

ووفقًا لما أشارت إليه مؤشرات البيع والشراء خلال التداول اللحظي، اليوم الاثنين، فإن سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء و52.22 للبيع.

وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية، فإنه قد سجل سعر الصرف على مستواها أمام الجنيه المصرى قد وصل عند الشراء 48 جنيه وذلك وفقًا للتعديل الأخير الذى ظهر على الشاشات.

ثبات فى أسعار العملات.. تعرف على التفاصيل

وفى البنوك الأخرى ظل سعر صرف الدينار الكويتي عند هذا الحد أيضًا، حيث سجل سعره مقابل الدينار الكويتي مبلغ 12 ريال، وفقًا لآخر تحديث رصدته المؤشرات اليومية.

هذا ووفقًا لما تم رصده فى عدد من البنوك خلال التعاملات اليومية، فإن هناك حالة من الثبات النسبي فى عمليات الشراء بالنسبة للعملات الأجنبية.

ويرصد دوت الخليج فى بشكل يومي المستجدات كافة المتعلقة بأسعار العملات، والتى يحرص المواطنين تتبعها حرصًا منهم على تغيير العملات والقيام بعمليات شراء.