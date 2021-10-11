/655515/مي-رشدي-تعليقاعلى-فتح-باب-تسجيل-رغبات-تكليف-الصيادلة-أنتهت-الأزمة

أشادت النائبة مي رشدي، عضو لجنة القيم، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار وزارة الصحة بتكليف باقي دفعة خريجين صيدلة ٢٠١٩، من خلال فتح باب تسجيل الرغبات للخريجين من دفعتي 2018\2019.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة مي ردي بشأن حل أزمة تكليف الصيادلة

أزمة تكليف الصيادلة

وأضافت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب”وبذلك يكون قد تم تكليف الدفعتين كاملتين ٢٠١٨ و ٢٠١٩، بناء على العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب”، وكانت النائبة مي رشدي قد تقدمت بطلب إحاطة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بشأن حل أزمةتكليف خريجي كلية الصيدلة من دفعتي 2018\2019.

هذا ويزور بيونج سيوك بارك، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، مجلسى النواب والشيوخ اليوم الاثنين، وذلك فى إطار زيارته لمصر أمس الأحد، حيث إلتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، و جين ووك هونج، السفير الكوري بالقاهرة.

الخطة والموازنة تناقش مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية..اليومالخطة والموازنة تناقش مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية..اليوم رئيس سياحة النواب تطوير الأسطول الجوي له مردود إيجابى على حركة السياحة رئيس سياحة النواب تطوير الأسطول الجوي له مردود إيجابى على حركة السياحة وشهداللقاء التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في عدة قطاعات، وكذلك سبل استفادة مصر من الخبرات الكورية العريقة في الصناعات التكنولوجية، إلى جانب توطين صناعة المركبات الكهربائية وما يتعلق بها من صناعات مغذية، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، حيث شهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل هذه الموضوعات.

كما أكد الرئيس في هذا الإطار دعم مصر الدائم لكافة الآليات التي تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية، في حين ثمن رئيس الجمعية الوطنية الكورية الثقل السياسي المصري كحجر زاوية في صون الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، لاسيما ما يتصل بالجهود والتحركات المصرية للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمات في المنطقة، فضلاً عن التحركات الأخيرة في ملف عملية السلام من خلال تثبيت الهدوء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين، خاصةً من خلال المبادرة المقدرة لإعادة إعمار غزة.