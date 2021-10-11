/655520/عودة-وحدات-الإنقاذ-للإستراحة-دون-العثور-على-الميكروباص--صور

عادت وحدات الإنقاذ للإستراحة دون العثور على ميكروباص الساحل الذى سقط في نهر النيل مساء أمس الأحد، ومواصلة البحث عن ميكروباص كوبري الساحل خلال ساعات.

دوت الخليج

وفي نفس السياق قالت مصادر أمنية بمديرية امن الجيزة:« إن بلاغ ورد من مراكبي أكد أنه شاهد سيارة ميكروباص تسقط في مياه النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وفرق الإنقاذ النهري بالقاهرة والجيزة إلى مكان الحادث».

وأضاف المصادر أيضًا: « فرق الإنقاذ النهري بمديريتي أمن القاهرة والجيزة منذ أمس واصلت جهودها المكثفة لمحاولة كشف غموض سقوط ميكروباص من أعلى كوبري منطقة الساحل بعد ورود بلاغ من مراكبي عند سقوطة، والتي توصلت حتى الأن لانتشال جزء السور المنهار».

عمليات البحث

وتجري الأجهزة الأمنية عمليات بحث لبلاغات التغيب في أقسام شرطة الجيزة والقاهرة، بطول خط سير الميكروباص، كما تم التحفظ على جميع كاميرات المراقبة الموجودة في خط سير الميكروباص، بالإضافة للاستماع عدد من شهود العيان لمعرفة عدد ركاب الميكروباص.

فيما استعانت شرطة المسطحات المائية بفرق بحث ضخمة لتكثيف عمليات البحث بشأن سيارة ميكروباص اخترقت السور الحديدي لكوبري الساحل وسقطت بمياه نهر النيل.

15 ضفدع بشري

وشارك أكثر من 15 غطاسًا من رجال الضفادع البشرية، كما تم الاستعانة بقرابة11 لانش للبحث عن السيارة التي لم يتم العثور عليها حتى الآن.

وكشف مصدر أمني في تصريح خاص لـ«دوت الخليج »، عن أنه تم الدفع بكراكة عملاقة ولانشات صغيرة ومراكب صيد ايضا للمشاركة في البحث عن السيارة المفقودة، وانتشال الضحايا، مشيرًا إلى حتى الأن لا يوجد أى جثث ولا أى بلاغات مقدمة من أهالي المفقودين.

وكانت إدارة مرور الجيزة قد تلقت إإخطارًا بسقوط سيارة مسرعة اخترقت سور كوبري الساحل لتسقط غارقة في مياه النيل.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وكثف رجال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري من جهودهم لسرعة انتشال الأشخاص الموجودين داخل السيارة ورفع السيارة من مياه النيل.

المعاينات الأولية لحادث ميكروباص الساحل

وكشفت المعاينة الأولية وسماع شهود العيان، عن سقوط سيارة ميكروباص، بعد اصطدامها بالسور الحديدي، في نهر النيل تحت الكوبري، وسط جهود من رجال الإنقاذ لانتشال الركاب.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.