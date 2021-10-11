فيديو نادر لـ عمرو دياب في أولى لقاءاته التليفزيونة النادرة..عيد ميلاده الـ60

/655524/فيديو-نادر-لـ-عمرو-دياب-في-أولى-لقاءاته-التليفزيونة-النادرةعيد-ميلاده-الـ60

عمرو دياب المعروف عالميا بالـ «الهضبة» استطاع بعدد كبير من الأعمال المتألقة والمواكب لكل الأجيال أن ينتقل للعالمية ويصبح من أشهر نجوم مصر والوطن العربي، عرف بلقائته التليفزيونية القليلة وعدم ارتباطه بالسوشيال ميديا خاصة عندما يتعلق الأمر بحياته الشخصية، لذا يرصد دوت الخليج إحدى فيديوهات الهضبة النادرة في أول لقاء تليفزيوني له.

أول لقاء تليفزيوني لعمر دياب

ظهر عمرو دياب لأول مرة على شاشة التليفزيون عندما قدمه الملحن محمد الشيخ للجمهور كمطرب شاب يشق طريقه في عالم الغناء الذي ووصفه حينها بأن أهم ما يميزه أن له شكل خاص، عندما تسمع أي أغنية بصوته يمكنك تمييزه، لديه شخصية مستقلة.

عمرو دياب في لقاء نادر يعكس خجله

وتداول جمهوره لقاء أخر له وهو في سن الشباب وقت دراسته بالمعهد العالي للموسيقى العربية مع الإعلامية الكبيرة فريال صالح، كان وقتها بعمر الـ 21 عاما وفقا لما أعلنته المصار، وبدا عليه الخجل الشديد والتوتر، اذ قال خلال اللقاء: “بحاول أقدم الأغاني في شكل حدوتة صغيرة ويكون الإنسان بطبيعته، مش هكون عندى 21 سنة وألبس بدلة وكرافتة وأنا بغني، هيبقي شكلي يضحك لإني بغني للشباب، عايز أغني بطبيعتي بدون قيود وأقدم أغاني أحس بيها، والشباب اللي في سني يحس بيها، لأني زي أي شاب مريت بتجارب وعايز أعبر عنها”.

عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده بألبوم عيشني

الجدير بالذكر أن الهضبة عمرو دياب يحتفل بمرور 60 عاما على يوم ميلاده اليوم الموافق 11 من شهر أكتوبر، في زحام من النجاحات العديدة لأعماله الغنائية الذي يتألق بها خلال تلك الفترة، اذ تصدر برومو أغنية "حلو التغيير" للنجم الكبير عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحه بساعات قليلة، ، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما، وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.

كما تصدره قائمة الأكثر استماعا على تطبيق الأغاني الشهير «أنغامي» من خلال أغنيته «أحلى ونص» التي احتلت تريند تويتر بعد طرح البرومو الدعائي للعمل.