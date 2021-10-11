أمين عمر حكماً لمباراة صن داونز ومنياما يونيون فى دورى أبطال أفريقيا

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أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، إلى طاقم تحكيم مصرى بقيادة الحكم الدولي أمين عمر لإدارة مباراة بين بطل جنوب افريقيا فريق صنداونز ونظيره بطل الكونغو فريق منياما يونيون، في لقاء إياب دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامته يوم 23 أكتوبر الجاري في بريتوريا .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعاون الحكم الدولي أمين عمر فى إدارة المباراة تحكيميا كل من: ثنائى المساعدين أحمد حسام طه ويوسف البساطي وحكما رابعا محمد عادل.

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره المنتخب الليبي مساء اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2020 ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكان منتخب مصر فاز بهدف وحيد ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا في كأس العالم أحرزه عمر مرموش.

سيطر منتخب الفراعنة على احداث الشوط الأول، وتواصل سيل هجمات المنتخب المصري، على شباك المنتخب الليبي، وغياب محمد الشناوي حارس المنتخب الوطني، في كادر المباراة، والظهور في ركنية وحيده فقط لصالح ليبيا.

أهدر الدولي المصري مصطفي محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، ومهاجم مصر الصريح، في لقاء ليبيا، هدف مؤكد من أقدام محمد صلاح أفضل لاعبي العالم ومهاجم ليفربول الإنجليزي، في الدقيقة السابعة عشر من عمر اللقاء.

نجح محمد الشناوي حارس منتخب المصري في الظهور الثاني له في الشوط الاول في التصدي لأخطر هجمات المباراة من الطرفين، من خلال تصدي لكرة محمد زعبية في نهاية الشوط الأول بقصبة رجلة اليمني، وليغير اتجاهها وتصتدم بالعارضة.

سجل الدولي المصري عمر مرموش الهدف الاول والوحيد في مباراة مصر وليبيا، في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، من خلال تسديدة قوية علي يمين الحارس الليبي.

تشكيل منتخب مصر في المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح