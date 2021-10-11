وزير الطيران يبحث مع السفير الهندى أوجه التعاون بين البلدين

جدة - نرمين السيد - ورحب وزير الطيران بالسيد السفير، إذ أكد عمق العلاقات التاريخية والتجارية بين مصر والهند، مشيرًا إلى أن فرص التعاون والاستثمار بين البلدين كبيرة خصوصًا فى مجال الطيران المدنى، ونظم تكنولوجيا معلومات الطيران والتدريب، وناقشا الاتفاقية الثنائية للنقل الجوى بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير الهندى عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مؤكدًا أن بلاده كدولة صديقة لمصر تتطلع لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات فى مجال الطيران المدنى خصوصًا أن مصر تعتبر أحد أهم شركاء الهند التجاريين فى القارة الإفريقية.. كما أن استثمارات الهند فى مصر تمثل أهم مجالات التعاون بين البلدين، إلى جانب الصادرات والواردات بين البلدين، متطلعًا لزيادة الحركة السياحة بين الهند ومصر.