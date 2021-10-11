صور- قضايا المياه.. مؤتمر لوزير الرى برعاية «الأعلى للإعلام»

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة ومناقشة قضايا المياه، وكان من أبرز الحاضرين الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحمود بسيونى رئيس التحرير التنفيذى لموقع دوت الخليج، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعدد كبير من الإعلاميين.
وأكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، خلال المؤتمر أن مصر لن تسمح بحدوث أى أزمات مياه، وتراعى مواردها المائية، وتعيد استخدامها لأكثر من مرة، مثمنا دور الإعلام فى توعية المواطنين تجاه قضايا الترشيد.
وقال وزير الرى إن مفتاح انتصارات أكتوبر كان مدفع المياه، مؤكدا أنه من دون المياه لن تكون هناك تنمية.
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