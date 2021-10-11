صور.. صحة القاهرة: ضبط 400 ألف قرص أدوية بمخزن غير مرخص

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة علا خطاب، مدير الإدارة العامة للصيدلة بالقاهرة، إن الحملة تمكنت من ضبط مضبوطات تبلغ نحو 400 ألف قرص، فيما بلغت قيمة المضبوطات 500 ألف جنيه.

وأضافت مدير الإدارة العامة للصيدلة، أن المضبوطات عبارة عن أدوية مسجلة بوزارة الصحة المصرية فى مكان غير مرخص، ولا تحتوى على الاشتراطات اللازمة للتخزين مما يؤثر على صلاحيتها.

وناشدت الإدارة العامة للصيدلة، المواطنين بعدم شراء الأدوية التى يتم الإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لصعوبة التفرقة بين العبوات السليمة والمغشوشة، مشددة على عدم عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى لاستخدام أى أدوية.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام، وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إن الادارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصرى.

وقال الدكتور محمد شوقى، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تسعى لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها على الالتزام بالتعليمات والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين.

وذكر رئيس القطاع أن ذلك يأتى استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بضرورة ضبط سوق الدواء و منع المتاجرة بأدوية كورونا بالسوق السوداء.