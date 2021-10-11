الملا يبحث مع نظيره اليمنى التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، نظيره اليمنى عبدالسلام باعبود، لبحث عدد من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات البترول والغاز الطبيعى والتعدين.





وأوضح الملا، فى بيان له، أن اللقاء يأتى فى إطار التعاون بين الجانبين والزيارة الرسمية للحكومة اليمنية الجديدة لمصر، والتى بدأت أمس بلقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ونظيره اليمنى الدكتور عبدالملك عبد المعين بمقر مجلس الوزراء.

وأكد استعداد مصر لتقديم كل الإمكانيات التى يمكن تقديمها للأشقاء فى اليمن فى مختلف أنشطة البترول والتعدين للمساهمة فى النهوض بالقطاع النفطى والتعدين فى اليمن بعد التحديات التى مر بها خلال السنوات الماضية، إذ تمثل قصص النجاح التى تحققت فى القطاع البترولى بمصر تمثل ركيزة للانطلاق بالتعاون المشترك بين البلدين للتغلب على التحديات التى يواجهها فى مجال توفير البترول والطاقة من خلال شركات تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية "إنبى، وبتروجت، وصان مصر، وبترومنت"، والتى اكتسبت خبرات كبيرة محليًا وخارجيًا وتنفيذها مشروعات كبرى بمستوى متميز.

واستعرض الملا، خلال اللقاء، الحلول التى قامت بها مصر للتغلب على تحديات الطاقة التى سببتها فترة عدم الاستقرار فى الفترة من بداية عام 2011 وحتى عام 2014 والتى تركت أثرًا كبيرًا على السوق المحلى والاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلى ما حققته مصر فى مجالات البحث والاستكشاف والتكرير وترشيد دعم المنتجات البترولية ومشاركة القطاع الخاص العالمى والمحلى.

من جانبه، أكد باعبود عمق العلاقات المصرية اليمنية التى تتسم بالعراقة على مدار التاريخ، مشيرًا إلى سعى الجانب اليمنى للاستفادة من التجربة المصرية المتميزة التى حققت نجاحات لافتة، وتشهد حاليًا تطورًا كبيرًا بقيادة المهندس طارق الملا سواء فى جذب الاستثمارات أو البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعى وتصديره وكذلك تجربتها فى البحث والاستكشاف فى البحر الأحمر وما حققته فى مجال تحرير سوق الغاز وهى كلها عوامل تدفع الشراكة بين الجانبين بين الجانبين إلى آفاق أرحب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.