سامح شكرى يعقد مباحثات مع نظيره المجرى ويوقعان عددا من الأطر التعاقدية

عقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الاثنين، خلال زيارته الحالية إلى بودابست مباحثات مع وزير الخارجية والتجارة المجرى بيتر سيارتو.
وقال السفير احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن الوزيرين بحثا سُبل تعزيز التعاون الثنائي المختلفة لاسيما في المجال الاقتصادي وملف الطاقة؛ تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ومواصلة التنسيق المستمر بين البلدين.
وأضاف أن وزير الخارجية شكري وقع عدداً من الأطر التعاقدية مع نظيره المجري.
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