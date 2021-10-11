زوجة الشهيد منسى فى افتتاح مدرسة باسمه فى الشروق: ربنا يرفع ذكرك.. صور

شاركت السيدة منار سليم زوجة الشهيد العقيد أحمد منسي في افتتاح مدرسة تحمل اسم البطل الراحل وهي "مدرسة الشهيد أحمد منسي التجريبية لغات" بمدينة الشروق"، ونشرت عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، مجموعة صور من مشاركتها بافتتاح المدرسة، بصحبة أبنائها.

منار سليم منار سليم

وعلقت زوجة الشهيد أحمد منسي علي الصور قائلة :"تم بحمد الله وفضله ونعمته.. افتتاح مدرسة الشهيد أحمد منسي التجريبية لغات بمدينة الشروق.. محافظة القاهرة.. أمس الأحد الموافق 10/10/2021وسط ترحيب فائق واستعداد تام من قبل مدير الإدارة التعليمية والمدرسة والمدرسين.. وتحت إشراف وفد من الصاعقة والقوات المسلحة.. ربنا يرفع ذكرك دايما يا أحمد.. الله يرحمك".

من ناحية أخري، أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الشهيد أحمد المنسي تماشياً مع خطة التطويروالتجميل الجارية بشوارع المدينة.

كما كلف المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية لإقامة تمثال للشهيد أحمد المنسي يوضع بالميدان تخليدا لذكراه الطيبة وتقديراً لبطولاته وتضحياته من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد وذلك تماشياً مع أعمال تطوير وتجميل الميدان لتحسين الصورة الجمالية للمدينة أمام الزائرين.

و يعد الشهيد أحمد المنسى، واحدا من أبرز الشخصيات التى سيحتفظ التاريخ الحديث فى مصر بأسمائها، فقد ضحى بكامل إرادته فى سبيل الوطن، وهو أحد أبرز أبطال الصاعقة المصرية الذين أذاقوا التكفيريين خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد حتى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.