/655534/الأزهر-فتح-باب-تعديل-الترشيح-للطلاب-الجدد- ومستنفذي-الرسوب-والمعادلات-غدا

قررت جامعة الأزهر، فتح باب التقديم إلكترونيا للقبول بكليات القاهرة والأقاليم، غدا، للفئات التالية:

دوت الخليج

فتح باب التقديم إلكترونيا

1- تعديل الترشيح والتحويلات من صباح الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 2021م.

2- إعادة قيد المستنفذين مرات الرسوب والسنوات السابقة.

3- المعادلات وتخصص القراءات.

4- إعادة قيد المستنفذين والسنوات السابقة بفاصل زمني 3 سنوات.

رابط التقديم إلكترونيا بالجامعات الأزهرية

وأوضحت جامعة الأزهر في بيان لها، الاثنين، أن التقديم في الفترة من 12 أكتوبر حتى 17 من الشهر نفسه، على الرابط التالي: azu.edu.eg/azharsr.

وناشدت جامعة الأزهر، الطلاب المعنيين الالتزام بالتقديم في المواعيد المقررة، مشددة على أنه لن يتم الالتفات إلى أي طلبات ترد بعد هذه المواعيد، وكذلك عدم قبول الطلبات الورقية.