الأزهر: فتح باب تعديل الترشيح للطلاب الجدد  ومستنفذي الرسوب والمعادلات.. غدا

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قررت جامعة الأزهر، فتح باب التقديم إلكترونيا للقبول بكليات القاهرة والأقاليم، غدا، للفئات التالية:
دوت الخليج
فتح باب التقديم إلكترونيا
1- تعديل الترشيح والتحويلات من صباح الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 2021م.
2- إعادة قيد المستنفذين مرات الرسوب والسنوات السابقة.
3- المعادلات وتخصص القراءات.
4- إعادة قيد المستنفذين والسنوات السابقة بفاصل زمني 3 سنوات.
رابط التقديم إلكترونيا بالجامعات الأزهرية
وأوضحت جامعة الأزهر في بيان لها، الاثنين، أن التقديم في الفترة من 12 أكتوبر حتى 17 من الشهر نفسه، على الرابط التالي: azu.edu.eg/azharsr.
وناشدت جامعة الأزهر، الطلاب المعنيين الالتزام بالتقديم في المواعيد المقررة، مشددة على أنه لن يتم الالتفات إلى أي طلبات ترد بعد هذه المواعيد، وكذلك عدم قبول الطلبات الورقية.
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