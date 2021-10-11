«تطوير وتحديث شامل».. البنك الزراعي يستكمل خطوات النجاح فى فروعه الإقليمية

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يستكمل البنك الزراعي المصري مراحل التجديد فى فروعه بمحافظات مصر، والتى بدأت منذ عامين من الآن، وهو ما يؤتى ثماؤه الآن بافتتاح عدد من الفروع.

دوت الخليج

البنك الزراعي يستكمل خطوات التطوير فى فروعه الإقليمية

وأقدم البنك الزراعي حتى الآن على افتتاح 100 فرع مطور بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك فى القرى والمراكز بمحافظات مصر.

ووفقًا لما أشار إليه رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، علاء فاروق، فى حديث سابق فإن مراحل التطوير تشمل كافة الفروع المحددة للبنك، والتى تم إطلاقها منذ عاملين.

البنك الزراعي والتوسع الشامل فى محافظات مصر

وألمح رئيس البنك الزراعي، إلى مراحل التطوير المتعددة التى استهدفها البنك، والتى نتج عنها الآن افتتاح 100 فرع من الفروع، مشيرًا إلى أن ذلك بقصد إحداث تطوير وتقديم خدمة مميزة للعملاء وفقًا لأحدث النظم المصرفية.

والجدير بالذكر أن البنك الزراعي يستهدف فى الوقت الحالي إحداث توسع هائل فى عدد فروع البنك الزراعي، خاصة تلك القرى التى يجري بها مبادرة حياة كريمة.

ووفقًأ لما أعلن عنه البنك الزراعي فى وقت سابق، فإنه يستهدف الانتهاء الانتهاء من افتتاح نحو 184 فرعًا مطورًا ضمن أعمال المرحلة الأولى لخطة التطوير التى أعدها البنك.

هذا وأكد علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي، أن خطة التطوير التى يستهدفها البنك تسعى إلى التوسع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، حتى تكون الفروع الخاصة بالبنوك موجودة فى كافة قرى حياة كريمة.