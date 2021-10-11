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حنفي جبالي: النواب بصدد تدشين جمعية للصداقة البرلمانية مع الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مجلس النواب بصدد  بتدشين جمعية للصداقة البرلمانية مع الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية وذلك أثناء استقباله في مكتبه ظهر اليوم الاثنين بيونج سيوج بارك رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، وذلك خلال زيارته الحالية لمصر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب برئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية 

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رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برئيس الجمعية الوطنية الكورية والوفد المرافق له، مؤكداً على اعتزازه بهذه الزيارة والتي تُمثل تعزيزاً للتفاعل الثنائي بين البلدين الصديقين على كافة المستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، مُشيراً إلى أن مجلس النواب المصري بصدد تدشين جمعية للصداقة البرلمانية مع الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية.

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العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية 

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن العلاقات الثنائية المصرية – الكورية تشهد طفرة خاصة في ضوء تبادل الزيارات رفيعة المستوى وهو الأمر الذي يُلقي بظلال إيجابية نحو دفع سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات باتجاه الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين الصديقين.

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من جانبه، أكد  بيونج سيوج بارك رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية على تقديره واعتزازه العميق بتلك الزيارة والتي تأتي وسط الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، والتي تُمثل امتداداً للروابط التاريخية التي تجمع البلدين.

وعقب نهاية اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي نظيره الكوري في جولة داخل أروقة المجلس شملت القاعة الرئيسية ومتحف المجلس استمع خلالها المسئول الكوري والوفد المرافق له لشرح واف حول تاريخ الحياة النيابية المصرية العريقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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