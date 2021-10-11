«خرج بكفالة 5 ألاف جنيها»..تفاصيل إحالة حمو بيكا للتحقيق بعد تحطيم وجه معجب

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تصدر مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا محركات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير بعد واقعته مع معجب قام بالتعدي عليه أثناء إلتقاط صوره معه نتج عنه تحطم وجه الأخير.

دوت الخليج يرصد التفاصيل الكاملة لأزمة حمو بيكا مع معجب

بدأت القصة بإقتراب معجب من الفنان حمو بيكا لإلتقاط صورة معه، أثنا تواجده في «بنزينة» على طريق اسكندرية الساحل الشمالي ليتفاجئ الشاب بدفع الحارس الشخصي له وسرعان مع انهال عليه بالضرب حتى تورم وجهه.

تفاصيل إحالة حمو بيكا للتحقيق

لجأ الشاب للقضاء المصري في أخذ حقه، ومن جانبه أصدرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية بضبط وإحضار حمو بيكا وحارسه الشخصي للتحقيق معه في تلك الواقعة، وكشف التقرير الطبي أن المجني عليه تعرض كسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات، كما تعرض هاتفه للتحطيم.

وكان قرار النيابة في تلك الواقع هي خروج حمو بيكا وحارسه الشخصي بكفالة 5 ألاف جنيه لكل منهما بعد مثولهما أمام النيابة لأخذ أقوالهما.

حمو بيكا يهاجم محمد رمضان

وفي وقت سابق هاجم بيكا الفنان محمد رمضان فقال في الجزء الثاني من حلقته في برنامج «الترابيزة»، إن محمد رمضان يؤدي بشكل جيد، لكنه أفضل منه في الغناء: "محمد رمضان مؤدي كويس، وأنا أشطر منه في الاغاني وبحقق أرقام أعلى منه".

وتابع بيكا مهاجمته لرمضان: “عنده في قناته 15 مليون استخدم الفانز بتاعه من التمثيل في الغناء”، وأضاف متحديا أنه اذ وجد منافسه بينه وبين رمضان من المؤكد أن سيكتسحه بإمتياز اذ قال: “لو جبنا قناة من الصفر ونزل عليها أغنية وأنا نزلت أغنية نحكم وقتها، ورمضان مش هيكسب”.

حمو بيكا يصف مشاهدات محمد رمضان على اليوتيوب بالمزيفة

وقال بيكا إن محمد رمضان يصرف على أغنياته ويدفع للإعلان عنها حتى تكون "تريند" على YouTube مشيرا إلى أن نصف المشاهدات الموجودة على قناته مزيفة، وقال موضحا: “الشرعي لما ننزل الأغنية لوحدها من غير ما نصرف عليها دعاية وإعلان، وأنا ممكن أعمل سبونسر وده مش صح، وفيه أرقام fake، ونص مشاهدات أغاني محمد رمضان fake”.