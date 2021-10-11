/655537/بعد-عرض-أحدهم-على-الطب-الشرعي-دفاع-أحفاد-الهضيبي-يطلب-إخلاء-سبيلهم

تستمع اليوم الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مرافعة محمد سليم العوا، دفاع أحد المتهمين في محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهما في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ.

دوت الخليج

الدفاع الحاضر عن المتهمين

طلب المحامي محمد سليم العوا، الدفاع الحاضر عن المتهمين محمد إسماعيل حسن الهضيبي، وأحمد إسماعيل حسن الهضيبي، بعرض الأول على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإخلاء سبيله وشقيقه على ذمة القضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام أبو العلا، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمد نبيل.

أمر الإحالة للمتهمين

وكشف أمر إحالة أن المتهمين في غضون الفترة ما بين 2014 وحتى 2021؛ أولا تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها.

تغير نظام الحكم بالقوة

وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، وتدعوا تلك الجماعة لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.