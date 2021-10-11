النائب عبد المنعم إمام يتحدث لتحيا مصر عن مناقشات خطة النواب لمشروعات المالية الموحد ومشاركة القطاع الخاص بالمشروعات«فيديو»

/655539/النائب-عبد-المنعم-إمام-يتحدث-لتحيا-مصر-عن-مناقشات-خطة-النواب-لمشروعات-المالية-الموحد-ومشاركة-القطاع-الخاص-بالمشروعاتفيديو

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،، أن لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي، على على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك، إضافة إلى مناقشة قانون مشاركة الشركات الخاصة فى المشروعات القومية، مؤكدا أن اللجنة لديها نشاط مكثف هذا الاسبوع لمناقشة قانون المالية العامة الموحد.

قانون مشاركة الشركات الخاصة فى المشروعات القومية

ولفت عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، إلى ان مشروع القانون ممتد من الفصل التشريعي الاول، إضافة غلى مناقشته خلال دور الإنعقادالأول من الفصل التشريعي الثاني وأدخل مجلس الدولة بعض التعديلات المتعلقة بضبط الصياغة بما يساهم وضوح شكل القانون خلال تقديمة للجلسة العامة.

اجتماع لجنة الخطة والموازنة

هذا ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.