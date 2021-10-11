إكرامي: النقطة أمام ليبيا مكسب كبير..وإذا دافع كيروش سوف يخسر المباراة

/655540/إكرامي-النقطة-أمام-ليبيا-مكسب-كبيروإذا-دافع-كيروش-سوف-يخسر-المباراة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال إكرامي : أن النتيجة في مباراة الذهاب كانت أهم بكثير من الأداء نظراً لأهمية الثلاث نقاط من أجل تصدر المجموعة والصعود إلي نهائيات كأس العالم قطر 2021

وأضاف: إذا لعب المنتخب الوطني بطريقة دفاعية أمام منتخب ليبيا سيؤدي ذلك إلي خسارة المباراة لأننا نعلم جميعاً أن الدفاع لايؤدي إلي الفوز.

وواصل: لو تمكن المنتخب من الحصول علي نقطة في هذة المواجهة فهو بالتأكيد مكسب كبيرحيث سيصبع رصيد المنتخب ثمان نقاط ويتبقي لة مواجهتين.

وأختتم: أتمني أن يبدأ كيروش مباراة اليوم بنفس تشكيل المباراة السابقة بدون تغيير أو تعديل وبها سيتحقق الفوز والحصول علي الثلاث نقاط.

موعد مباراة المنتخب

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره المنتخب الليبي مساء اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2020 ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويحتضن ملعب بني غازي في ليبيا المباراة بين منتخبي مصر وليبيا.، ويتم نقل مباراة مصر وليبيا عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتتصدر مصر المجموعة حالياً برصيد 7 نقاط مقابل 6 نقاط لمنتخب ليبيا.

مجموعة مصر

تأتي مصر في صدرارة المجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم، برصيد 7 نقاط ولعب 3 مباريات، ويليها منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط و3 مباريات، ثم أنجولا برصيد 3 نقاط والجابون برصيد نقطة واحدة.وتتصدر الجزائر وبوركينا فاسو المجموعة الأولي بعد لعب 3 مباريات بعدد 7 نقاط لكل منهما ويليهما النيجر 3 نقاط وخسر فريق جيبوتي المباريات الثلاثة.

ويسعي منتخب الفراعنة في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة على آمال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط.