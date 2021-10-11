/655541/نادر-حمدي-لـ-عمرو-دياب-في-عيد-ميلاده-ديما-ناجح-ومكسر-الدنيا

هنأ المطرب نادر حمدي صديقه الفنان العالمي عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 60 والتي تحل ذكراه اليوم الإثنين الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري، مشيرا إلى تألقه ونجاحاته الدائمة.

دوت الخليج يرصد رسالة نادر حمدي لـ عمرو دياب في عيد ميلاده

نشر نادر حمدي مجموعة صور تجمعه بعمرو دياب من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها: “كل سنة و انت دايماً ناجح و مكسر الدنيا كالعادة”.

عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده بألبوم عيشني

الجدير بالذكر أن الهضبة عمرو دياب يحتفل بمرور 60 عاما في زحام من النجاحات العديدة لأعماله الغنائية الذي يتألق بها خلال تلك الفترة، اذ أنه طرح منذ قليل البرومو التشويقي لأغنبة انت الحظ، وهو من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد المنعم، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

كما تصدر برومو أغنية "حلو التغيير" للنجم الكبير عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحه بساعات قليلة، ، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما، وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.

وتصد عمرو دياب قائمة الأكثر استماعا على تطبيق الأغاني الشهير «أنغامي» من خلال أغنيته «أحلى ونص» التي احتلت تريند تويتر بعد طرح البرومو الدعائي للعمل.

ألبوم عيشني لعمرو دياب

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات الأولى" الدنيا بترقص" التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان، والأغنية الثانية "اتقل" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، والثالثة، "أحلى ونص" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.