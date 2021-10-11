أحمد السقا أول الحاضرين لإفتتاح مهرجان الجونة استعدادا لتكريمه..غدا

/655543/أحمد-السقا-أول-الحاضرين-لإفتتاح-مهرجان-الجونة-استعدادا-لتكريمهغدا

يستعد الفنان أحمد السقا للسفر إلى مدينة الغردفة غدا الثلاثاء ترقبا لتكريمه خلال مهرجان الجونة السينمائي الدولي بحفل إفتتاح الدورة الخامسة والتي من المقرر أن تنطلق من يوم 14 حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري.

دوت الخليج يرصد تكريم أحمد السقا بمهرجان الجونة السينمائي

تستعد مدينة الجونة لاستقبال المهرجان الأبرز خلال الفترة الماضية، وتم تخصيص شباك منفرد لحجز تذاكر الصحفيين ومثله لصناع الأفلام، ومن المقرر أن يكرم السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

أحمد السقا ينتظر عرض فيلم السرب

من ناحية أخرى، انتهى أحمد نادر مخرج فيلم «السرب» للنجم أحمد السقا من تصوير أحداثه على طريق السويس، وذلك بعد أن تعطل إنهاء التصوير أكثر من مرة بسبب انشغال السقا في مسلسله الرمضاني «نسل الأغراب»، فضلًا عن إصابته في قدمه.

وشهد فيلم «السرب» إضافة جديدة بإنضمام الفنان محمد ممدوح والفنانة صبا مبارك لبطولة العمل مؤخرًا، والعمل يتناول قصة قتل الأقباط المصريين في ليبيا على يد الجماعات التكفيرية، وانتقام القوات المصرية لهم في فبراير عام 2015.

والفيلم من بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، قصي خولي، شريف منير، دياب، أحمد حاتم، آسر ياسين، محمود عبدالمغني، كريم فهمي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، يتناول فيلم «السرب» قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.

ويناقش قضية الإرهاب، بصورة شاملة تكشف خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب، والهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف، كما يدور حول أكثر من محور، منها أحداث وقعت في ليبيا، وأخرى تمس الأمن المصري، ومدى قدرة المؤسسات الأمنية على الردع، والتواجد داخليا وخارجيًا.

أحمد السقا يتألق في دراما رمضان 2021

الجدير بالذكر أن النجم أحمد السقا شارك في الموسم الرمضاني المنصرم بمسلسل «نسل الأغراب»، من بطولته إلى جانب أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.