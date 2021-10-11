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الأنبا مكاريوس يرأس صلاة جنازة كاهن كنيسة العذراء بدماريس

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مينا أشرف 2021-10-11 15:08 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد -  

وتوفى القمص يواقيم سامى أمين، اليوم الإثنين، بعد أن قضى أكثر من 32 عامًا فى خدمة الكنيسة.. إذ سيم قسًا فى 26 نوفمبر 1986، وقمصًا فى 2 يناير 2011.

وقدم الأنبا مكاريوس خالص التعازى لجميع أفراد الأسرة، ولكل أولاده ومحبيه، طالبًا له المغفرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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