الأنبا مكاريوس يرأس صلاة جنازة كاهن كنيسة العذراء بدماريس

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جدة - نرمين السيد -
وتوفى القمص يواقيم سامى أمين، اليوم الإثنين، بعد أن قضى أكثر من 32 عامًا فى خدمة الكنيسة.. إذ سيم قسًا فى 26 نوفمبر 1986، وقمصًا فى 2 يناير 2011.
وقدم الأنبا مكاريوس خالص التعازى لجميع أفراد الأسرة، ولكل أولاده ومحبيه، طالبًا له المغفرة.
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