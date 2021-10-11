الأنبا مكاريوس يرأس صلاة جنازة كاهن كنيسة العذراء بدماريس

جدة - نرمين السيد -

وتوفى القمص يواقيم سامى أمين، اليوم الإثنين، بعد أن قضى أكثر من 32 عامًا فى خدمة الكنيسة.. إذ سيم قسًا فى 26 نوفمبر 1986، وقمصًا فى 2 يناير 2011.

وقدم الأنبا مكاريوس خالص التعازى لجميع أفراد الأسرة، ولكل أولاده ومحبيه، طالبًا له المغفرة.