جامعة القاهرة تعلن شروط القبول وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية

أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة، شروط القبول بها في العام الجامعي الجديد.

وحددت جامعة القاهرة، عددًا من الشروط لقبول الطلاب من بينها، أن يكون الطالب "مقيدًا نظاميًا"، وأن يكون ناجحًا ومنقولًا للفرقة الأعلى بدون مواد "نظام الفصل الدراسى"، ومنقولاً للفرقة الأعلى بدون مواد "نظام الساعات المعتمدة"، وغير مقيد من الخارج "مستنفد مرات الرسوب"، وأن يكون غير محول من جامعات أخرى للطلاب الجدد، وغير موقع عليه إحدى العقوبات التأديبية من إدارة الجامعة أو الكلية المقيد بها، وخارج النطاق الجغرافى المعمول به من مركز جامعة القاهرة.

تواصل مدن جامعة القاهرة، استقبال وتسكين الطلاب المغتربين والوافدين للإقامة بها خلال فترة الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2021 - 2021 وفقًا لجداول التسكين بكل مدينة وحتى 17 أكتوبر وذلك بعدما أنهت المدن الجامعية استعداداتها لاستقبال الطلاب بعمليات تعقيم موسعة والاستعانة بالكواشف الحرارية وأجهزة التعقيم للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم، وقصر الإقامة على الذين تلقوا التطعيم فقط.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه بتوفير المواصفات البيئية السليمة فى المدن الجامعية والحفاظ على الشكل الجمالي لشوارعها ومبانيها والبدء فى تسكين الطلبة والطالبات المقبولين بها خلال الأسبوع الأول للدراسة، وفقًا للقواعد والشروط الخاصة بالتسكين مع توفير أماكن لذوي القدرات الخاصة والطلاب الوافدين.