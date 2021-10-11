وزير الطيران يستقبل السفير الهندي لبحث أوجه التعاون بين البلدين

التقى اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بالسيد أجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة بمكتبه بوزارة الطيران المدنى بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى .
وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران بالسيد السفير واكد على عمق العلاقات التاريخية والتجارية بين مصر والهند ، وأشار سيادته إلى أن فرص التعاون والاستثمار بين البلدين كبيرة خاصة في مجال الطيران المدني ونظم تكنولوجيا معلومات الطيران والتدريب . وخلال اللقاء ناقش الجانبان الاتفاقيه الثنائيه للنقل الجوي بين البلدين .
ومن جانبه أعرب السفير الهندي بسعادته بهذا اللقاء المثمر وأكد أن بلاده كدولة صديقة لمصر تتطلع لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني وخاصة إن مصر تعتبر أحد أهم شركاء الهند التجاريين في القارة الإفريقية كما إن استثمارات الهند في مصر تمثل أهم مجالات التعاون بين البلدين، إلى جانب الصادرات والواردات بين البلدين . متطلعاً لزيادة الحركة السياحة بين الهند ومصر.
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