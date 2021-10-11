/655530/عصام-مرعي-مصطفي-محمد-أدائه-ضعيف-وإبراهيم-عادل-الأفضل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرعي : أن النتيجة في مباراة الذهاب كانت أهم بكثير من الأداء نظراً لأهمية الثلاث نقاط من أجل تصدر المجموعة والصعود إلي نهائيات كأس العالم قطر 2021.

وأضاف: لم يقدم مصطفي محمد الأداء المطلوب في مباراة الجولة الماضية أمام ليبيا ولم يكن لة دور طوال أحداث الشوطين الأول والثاني.

وواصل: أتمني أن يبدأ المدير الفني كارلوس كيروش مباراة اليوم باللاعب الشاب ابراهيم عادل لأنة سيكون أفيد بكثير نظراً لتحركاتة الكثيرة داخل الملعب وتعويض غياب مهاجم النادي الأهلي محمد شريف.

وأردف : عمر مرموش عنده ثقة كبيرة وتشعر انه بيلعب مع المنتخب من وقت كبيرة ومحمد النني من أفضل لاعبي العالم في هذه الجزئية.

وعن رأية في التشكيل الأنسب لمباراة اليوم قال: أتمني أن يبدأ بثلاثي في خط وسط الملعب علي أن يبدأ بطارق حامد بدلاً من عبداللة السعيد وغلق جميع المساحات أمام المنتخب الليبي.

وأختتم: لابد أن يفكر المدير الفني واللاعبين في الفوز لأنة لو أتجة اللاعبين إلي الحصول علي النقطة سوف نخسر المباراة.

موعد مباراة المنتخب

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره المنتخب الليبي مساء اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2020 ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويحتضن ملعب بني غازي في ليبيا المباراة بين منتخبي مصر وليبيا.، ويتم نقل مباراة مصر وليبيا عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتتصدر مصر المجموعة حالياً برصيد 7 نقاط مقابل 6 نقاط لمنتخب ليبيا.

مجموعة مصر

تأتي مصر في صدرارة المجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم، برصيد 7 نقاط ولعب 3 مباريات، ويليها منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط و3 مباريات، ثم أنجولا برصيد 3 نقاط والجابون برصيد نقطة واحدة.وتتصدر الجزائر وبوركينا فاسو المجموعة الأولي بعد لعب 3 مباريات بعدد 7 نقاط لكل منهما ويليهما النيجر 3 نقاط وخسر فريق جيبوتي المباريات الثلاثة.

ويسعي منتخب الفراعنة في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة على آمال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط.