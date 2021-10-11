بسبب مسلسل أمريكي..سينتيا خليفة تعتذر عن عدم حضور مهرجان الجونة

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دوت الخليج يرصد سبب تغيب سينتيا خليفة عن حضور مهرجان الجونة

وقالت سينتيا أنه تستعد لتصوير مسلسل ضخم في الولايات المتحدة الأمريكية جنباً إلى جنب مع الممثل الأمريكي الشهير «داني جلوفر»، وأنه الطريق الوحيد لوصولها للعالمية مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها في حضور المهرجان: “مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجاني المفضل لكنني سعيدة ومتحمسة للغاية لتلك الفرصة في هوليوود، لانه حلم كبير بدأ في التحقق”.

وأضافت: “سأقوم بدوري التمثيلي بجانب الممثل الأمريكي العالمي داني جلوفر وأنها لفرصة رائعة ستنقل مسيرتي إلى العالمية”.

أعمال سينتيا خليفة بمصر

شاركت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة في السباق الرمضاني للعام الماضي وسط عمالقة في الفن المصري وبرغم ذلك تخلت عن توترها لتثبت مهرتها وقدرتها على أداء أدوارها بشكل متميز سلسل، ونجحت سينتيا في لفت أنظار الجمهور المصري إليها خاصة وأنها تلعب دورين يحتويان على ملامح شر وخيانة، تقدم كل منهما بشكل مختلف تمامًا عن الآخر.

فتقدم سينتيا في مسلسل "حرب أهلية" أمام الفنانة الكبيرة يسرا، دور نادين الزوجة الخائنة وزوجة الأب الخبيثة، حيث تحرض جميلة عوض ابنة زوجها على تصرفات انتقامية، بل أحيانًا تقدم لها المساعدة في تخريب حياة الآخرين، أما عن مسلسل "ضد الكسر" فتقوم بدور مايا فتاة تقع في حب محمد فراج زوج سلمى "نيللي كريم" وتحاول استدراجه لها أمام عين سلمى، بل تثير استفزازها وغيرتها، وتحاول بشتى الطرق الايقاع بينهم، كل هذا في تحفظ تام منها دون معرفة أحد بعلاقتها مع كريم "محمد فراج".

أبرز المعلومات حول سينتيا خليفة

سنيتيا خليفة ممثلة ومقدمة برامج لبنانية، ولدت في 16 أبريل، عام 1992، في مدينة بترون بلبنان، تعيش في أسرة بعيدة كل البعد عن الفن فوالدها طبيب أسنان، ووالدتها تعمل في مدرسة.

بدأت سنتيا مشوارها الفني في سن صغير وهي لم تتخطى الحادي عشر عامًا من خلال فيلم "عبدو عبدو" أمام الممثل اللبناني جورج خباز، ولكن ظهر براعتها في عام 2009 حيث اقتحمت مجال تقديم برامج في قناة MTV اللبنانية، فكانت لم تتجاوز حاجز ال17 سنة، بينما كان أول عمل درامي لها في 2010.

عملت كمذيعة في أكثر من برنامج أشهرهم: "كوك ستوديو التي قدمته في نسخته 2014 بجانب السعودي حمزة إسكندر، وكلير كاريوكي"، شهد عام 2012 أبرز انطلاقتها الفنية من خلال مسلسل "روبي" مع الفنانة سيرين عبدالنور، وبعدها جذور في 2013.