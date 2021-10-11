/655546/تعرف-على-مقدمي-حفل-افتتاح-مهرجان-الجونة-السينمائي-في-دورته-الخامسة

تقدم المذيعة ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي يُقام في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر، فيما تقدم الإعلامية جاسمين طه حفل الختام.

دوت الخليج يكشف هوية مقدمي حفل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

مهرجان الجونة السينمائي في دورته ال 5

بدأت تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي ينطلق خلال أيام حيث يقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من نفس الشهر، وتزينت المدينة بشعار المهرجان استعدادا لاستقبال الضيوف.

وكان مهرجان الجونة السينمائي كشف عن بوستر دورته الخامسة على الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتى ستنطلق خلال الفترة من 14 وحتى 22 أكتوبر

تستعد مدينة الجونة لاستقبال المهرجان الأبرز خلال الفترة الماضية، وتم تخصيص شباك منفرد لحجز تذاكر الصحفيين ومثله لصناع الأفلام.

نجوم الفن يشهدون حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة حضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي وصناع السينما الأجانب من عدة دول.

ويمنح المهرجان جائزة «سينما من أجل الإنسانية» لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية «نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي»، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة.

أحمد السقا أول الحاضرين لإفتتاح مهرجان الجونة استعدادًا لتكريمه

ومن جانبه، يستعد الفنان أحمد السقا للسفر إلى مدينة الغردفة غدًا الثلاثاء ترقبًا لتكريمه خلال مهرجان الجونة السينمائي الدولي بحفل إفتتاح الدورة الخامسة.

وسبق وأن أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن ضم سبعة أفلام مصرية في الأقسام المختلفة لبرنامجه خلال دورته الخامسة المقبلة التي ستقام في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، لتصبح المشاركة المصرية في تلك الدورة هي الأكبر منذ انطلاق المهرجان حيث يحمل المهرجان على عاتقه مهمة عرض أقوى وأهم الأعمال السينمائية العربية كل عام.