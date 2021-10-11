موسيماني يحدد شروطه للتجديد مع القلعة الحمراء.. تعرف على رد الأهلي

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حدد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بعض الشروط أمام مجلس إدارة المارد الأحمر من أجل الموافقة علي تجديد تعاقدة مع الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسعي النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية إلي تجديد عقد المدير الفني بيتسو موسيماني بحثاً عن فرض الإستقرار علي الفريق الأول لكرة القدم.

وخلال إجتماع النادي الأهلي مع موسيماني للتجديد حدد الجنوب إفريقي شرطين من أجل الموافقة علي إستمرارة داخل جدران القلعة الحمراء.

وكان الشرط الأول لموسيماني هو: تجديد التعاقد مع الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة نظراً لرؤيتة أنة يمثل مشروع النادي للحصول علي مزيد من البطولات.

الشرط الثاني: وضع شرط جزائي في عقدة الجديد بقيمة نصف العقد وذلك رغبةً من موسيماني في تأمين مستقبلة وتجنب إقالتة المفاجئة في أي وقت.

رد النادي الأهلي

وجاء رد مجلس إدارة النادي الأهلي علي شروط موسيماني بالرفض لهذة الشروط حيث رغب مسؤولوا النادي الأهلي إلي تمديد العقد ولكن لمدة عام واحد بالإضافة إلي العام المتبقي في عقدة, ورفض قيمة الشرط الجزائي التي يراها النادي الأهلي مبالغ فيها بشكل كبير.

تدريبات الأهلي

خاض لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة، مع انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق اللاعبين في فقرات متنوعة للتدريبات البدنية، بالكرة وبدون كرة، استمرت لمدة ٣٠ دقيقة.

وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العاشرة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، للسفر إلى النيجر استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.