صور.. صندوق تحيا مصر يسلم تجهيزات الزواج لـ 20 فتاة فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - أقام صندوق تحيا مصر اليوم الإثنين، احتفالية بديوان عام محافظة أسيوط، لتسليم تجهيزات الزواج إلى 20 فتاة أولى بالرعاية، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة دكان الفرحة، إحدى مبادرات الصندوق لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر المقيمة فى المناطق الأكثر احتياجا.





شهد الاحتفالية محافظ أسيوط، عصام سعد، وقام بتسليم تجهيزات الزواج للفتيات بمشاركة فريق عمل صندوق تحيا مصر وعدد من قيادات المحافظة، وممثلى مؤسسة مصر الخير.

من جانبه قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن احتفالية دكان الفرحة تأتى ضمن أنشطة الحماية الاجتماعية، التى ينفذها الصندوق لضمان تحسين ظروف معيشة الأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجا، وتخفيف أعباء تجهيز فتياتهم عن كاهلهم.

وأضاف أنه تم دراسة حالة المستفيدات من المبادرة فى أسيوط والتأكد من أحقيتهن فى الحصول على تجهيزات الزواج، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، حيث تضمنت الدراسة قرى مركز الفتح، وأبوتيج، وابنوب، وساحل سليم، والبدارى، وديروط، لتحصل كل منهن على (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط-مروحة – مكواة –طقم أدوات طهى)، مشيرا إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى ليتم التقييم من خلالها، وهى: ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عام، أن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ألا تكون قد سبق لها الزواج، والتمييز الإيجابى للفتيات اليتيمات وذوى الهمم، كما يتم البحث والتقصى من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقرى والنجوع.

وأوضح عبد الفتاح أن الصندوق يعمل على تعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى، التى تشارك فى تنفيذ مختلف المبادرات، لافتا إلى أنه يتم التعاون مع مؤسسة الأورمان فى تنفيذ مبادرة دكان الفرحة فى محافظات الفيوم، والغربية، والمنيا، والأقصر، وبنى سويف، ويتم حاليا تسليم تجهيزات الزواج إلى 50 فتاة مستحقة، بالإضافة إلى التعاون مع الجمعية الشرعية لتسليم تجهيزات الزواج إلى 100 فتاة من محافظة الدقهلية خلال الفترة القادمة.

وأوضح عبد الفتاح أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها فى شهر إبريل عام 2019، واستفادت منها نحو 2500 فتاة حتى الآن، كما تعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوى بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية فى توزيع نحو 750 ألف قطعة ملابس استفاد منها ما يقرب من 250 ألف مواطن، كما تم توزيع عدد من الدراجات على الأطفال لنشر روح البهجة والفرحة بينهم.

وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادى والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوى الهمم، فى القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر سجل خلال الشهر الماضى 3 أرقاما قياسية جديدة فى موسوعة جنيس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية فى العالم لرعاية مليون أسرة، حيث سجلت هذه القافلة أرقاما قياسية كأكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية (مليون كرتونة)، وأكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية لعام 2021 (4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، وأكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية لعام 2021 ( 6298 جهاز طبى)، وذلك للعام الثانى على التوالى ليصبح الصندوق حاملا لستة ألقاب عالمية فى الموسوعة بأكبر قافلتين للعمل الخيرى فى العالم تم تنظيمهما خلال الفترة من نوفمبر 2020 وسبتمبر 2021.