وكيل الأزهر يلتقى رئيس الشؤون الإعلامية بسفارة الإمارات

جدة - نرمين السيد - وتطرق اللقاء إلى التعاون المستمر والإيجابى بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، خصوصا فى المجال الدينى، إذ أكد الدكتور الضوينى على الدور المهم والفعال الذى تقوم به الإمارات فى نشر الإسلام الوسطى.

وعلى هامش اللقاء، أجرى رئيس المكتب الإعلامى بالسفارة جولة بمكتبة الأزهر الشريف الممولة من حكومة دولة الإمارات لمتابعة إنهاء كل الترتيبات والتجهيزات للمكتبة قبل الافتتاح الرسمى، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الدولة من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.

وثمن مسؤولو المكتبة مساهمات دولة الإمارات التنموية المستمرة فى دعم المكتبة التى أصبحت تضاهى أحدث المكتبات العالمية بعد هذه المكرمة الكريمة.