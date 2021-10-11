/655542/كشف-ملابسات-إختفاء-سيدة-بالقاهرة-ومقتله-وضبط-مرتكبي-الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطةالساحل بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة_قليوب) بقيام شقيقته مالكة شركة - مقيمة بدائرة القسم لها معلومات جنائية، بترك محل سكنها وقيامها بالتواصل معه عقب تركها المسكن عن طريق تطبيق« واتس آب»، وأخبرته برغبتها فى الإقامة بمفردها لمرورها بحاله نفسية سيئة ، وعدم رغبتها فى التواصل مع أهليتها دون الإفصاح عن مكان تواجدها ، وأنه إعتاد إرسال مبالغ مالية لها عن طريق (سائقها الخاص - مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بمنطقة شبرا الخيمة "له معلومات جنائية") وإتهم الأخير بأنه وراء غياب شقيقته.

ضبط السائق

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط السائق، وبمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغ أنكرها، وإدعى بأن المتغيبة تواصلت معه هاتفياً وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وأنها إستقلت سيارة بصحبة آخر ولم يعلم وجهتهما، وأنها تتواصل معه عبر تطبيق الواتس آب فى كافة إحتياجاتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى عدم صحة أقوال المتهم وأنه وراء إختفاء المتغيبة بالإشتراك مع شقيقه "تم ضبطه".

اعترافات المتهم

وبمواجهته أقر بحضور شقيقه لمسكنه مستقلاً سيارة المجنى عليها ، وطلب منه التوجه صحبته إلى مسكنها لنقلها لإحدى المستشفيات، وبعد إدعائه بأنها تعانى من أزمة صحية ، وفور وصولهما فوجئ بالأخيرة مسجاة على ظهرها بإحدى الغرف ومصابة بمنطقة الرأس ، وبسؤال شقيقه «المتهم الأول» إعترف بقتلها بسبب قيامها بالتعدى عليه بالسب والشتم ، وقاما بوضع الجثة بحقيبة السيارة المشار إليها ، وعقب ذلك قام المتهم الأول بتوصيله لمحل سكنه ثم تخلص من الجثة بمكان غير معلوم لديه.

وبمواجهة المتهم الأول بأقوال شقيقه أيدها، وأقر بأنه قام بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع المجنى عليها حيث تحصل على «بندقية خرطوش»، خاصة بالمجنى عليها وأطلق عيار نارى تجاهها محدثا إصابتها بالرأس مما أدى إلى وفاتها فى الحال، ثم إستولى على (مبلغ مالى- بعض المشغولات الذهبية من الخزينة الخاصة بها- عدد 3 هواتف محمول ملكها).

وبعد ذلك إستعان بشقيقه لمساعدته فى إنزال جثة المجنى عليها ، ثم توجه بمفرده إلى الفيلا الخاصة بها بطريق العلمين وقام بدفنها بحديقتها، ثم قام بإعادة السيارة مرة أخرى لأهلية المجنى عليها ، وأضاف بإستيلائه على سيارة أخرى ملكها والتصرف فيها بالبيع بموجب توكيل قامت بتحريره له قبل وفاتها لأحد الأشخاص مقيم محافظة البحيرة، كما أضاف بقيامه بإستخدام الهواتف الخاصة بها فى التواصل مع أهليتها #منتحلاً_شخصيتها لإيهامهم بأنها على قيد الحياة.

تم بإرشاد المتهم العثور على جثة المجنى عليها بمكان التخلص منها، كما أرشد عن (مكان تصريف المشغولات الذهبية، سيارتين قام بشرائهما من متحصلات الواقعة، الهواتف المحمولة المستولى عليها، السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة لدى صديقه).