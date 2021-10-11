/655547/نائبة-التنسيقية-ضمن-وفد-برلماني-مصري-يشارك-فى-اجتماعات-اتحاد-البرلمانات-الإفريقية-بجيبوتي

يشارك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن وفد برلماني رفيع المستوى برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، ممثلاً عن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وعضوية كل من النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الإفريقية والنائبة دكتورة رشا أبو شقرة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنه الشئون الإفريقية، في أعمال الدورة الـ76 للهيئة التنفيذية والاجتماع الـ 43 لاتحاد البرلمانات الإفريقية المنعقد حاليا بدولة جيبوتي ويستمر لمدة 5 أيام.

دوت الخليج يرصد مشاركة نائبة التنسيقية فى وفد برلماني بجيبوتي

الدورة 43 لاتحاد البرلمانات الإفريقية

وأكد الدكتور شريف الجبلى أنه سيتم طرح رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال هذه الاجتماعات بشأن جميع القضايا التى تهم الدول الإفريقية من أجل دعم مجالات التعاون والتنسيق بين جميع دول القارة السمراء، مشيراً إلى جانب وجود اهتمام كبير من البرلمانات الإفريقية بمشاركة مصر في مثل هذه الاجتماعات.

هذا واستقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في مكتبه ظهر اليوم الاثنين بيونج سيوج بارك رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، وذلك خلال زيارته الحالية لمصر.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برئيس الجمعية الوطنية الكورية والوفد المرافق له، مؤكداً على اعتزازه بهذه الزيارة والتي تُمثل تعزيزاً للتفاعل الثنائي بين البلدين الصديقين على كافة المستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، مُشيراً إلى أن مجلس النواب المصري بصدد تدشين جمعية للصداقة البرلمانية مع الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن العلاقات الثنائية المصرية – الكورية تشهد طفرة خاصة في ضوء تبادل الزيارات رفيعة المستوى وهو الأمر الذي يُلقي بظلال إيجابية نحو دفع سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات باتجاه الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد بيونج سيوج بارك رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية على تقديره واعتزازه العميق بتلك الزيارة والتي تأتي وسط الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، والتي تُمثل امتداداً للروابط التاريخية التي تجمع البلدين. وعقب نهاية اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي نظيره الكوري في جولة داخل أروقة المجلس شملت القاعة الرئيسية ومتحف المجلس استمع خلالها المسئول الكوري والوفد المرافق له لشرح واف حول تاريخ الحياة النيابية المصرية العريقة