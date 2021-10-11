/655549/اتحاد-الكرة-يعلن-انطلاق-نشاط-الأكاديميات-أول-نوفمبر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد الموافقة على خطة الإدارة الفنية بالاتحاد بانطلاق نشاط الأكاديميات اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما قرر الاتحاد استمرار فتح باب التسجيل على النظام الإلكتروني له أمام الأكاديميات الراغبة في الاشتراك.

في الوقت نفسه استقبل ظهر اليوم أحمد مجاهد رئيس البعثة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمقر اقامة البعثة عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ووفد من الاتحاد للاطمئنان على أوضاع اقامة بعثة واحتياجاتها.

نجح محمد الشناوي حارس منتخب المصري في الظهور الثاني له في الشوط الاول في التصدي لأخطر هجمات المباراة من الطرفين، من خلال تصدي لكرة محمد زعبية في نهاية الشوط الأول بقصبة رجلة اليمني، وليغير اتجاهها وتصتدم بالعارضة.

سجل الدولي المصري عمر مرموش الهدف الاول والوحيد في مباراة مصر وليبيا، في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، من خلال تسديدة قوية علي يمين الحارس الليبي.

تشكيل منتخب مصر في المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح

كارلوس كيروش

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن حقيقة إصابة محمد الشناوي حارس منتخب مصر الأول، وعن ما سيقدمه الفراعن أمام ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي للقاء: "أتمنى دعم المصريين غدا مهما كانت النتيجة. لن أتحدث عن أشياء خاصة، ولكن من خلال روح الفريق المصري أضمن لكم بأن تروا فريق عظيم جدا".

وأضاف "محمد الشناوي لا يعاني إصابة قوية. فقط تعرض لكدمة وإصابته خفيفة"