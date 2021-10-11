ضمن حملة شتاء أدفى.. التجاري الدولي يتبرع بـ 12.6 مليون لتوفير ملابس للأطفال

/655552/ضمن-حملة-شتاء-أدفى-التجاري-الدولي-يتبرع-بـ-126-مليون-لتوفير-ملابس-للأطفال

انطلاقًا من رؤية البنك التجاري الدولي – مصر "CIB" وإيمانه والتزامه بمفهوم وقيمة المسؤولية المجتمعية، وقعت مؤسسة البنك بروتوكول تعاون مع بنك الكساء المصري، بقيمة 12.6 مليون جنيه مصري، للمساهمة في توفير الملابس الشتوية والأحذية للأطفال الأقل حظًا والأكثر احتياجًا.

دوت الخليج

التجارى الدولي يوقع بروتوكول تعاون مع بنك الكساء المصري

وتضمنت الاتفاقية تصنيع نحو 70 ألف طقم ملابس شتوية، و 70 ألف زوجًا من الأحذية لتوزيعهم على أطفال 35 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات؛ أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، وأسيوط، إضافة إلى دعم القوافل الإغاثية، والتي يتم اطلاقها بسبب ظروف المناخ او الكوارث الطبيعية.

تعاون وطيد ومشترك بين التجاري الدولي وبنك الكساء المصري

ولم يكن التبرع لصالح "بنك الكساء المصري" جديدًا على "التجاري الدولي"، وإنما يربط المؤسستان تعاون وطيد يمتد لأكثر من 10 أعوام، بإجمالي قيمة تبرعات تصل إلى 30 مليون جنيه مصري.

وفي هذا السياق، قال شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي مصر، إن هذا التعاون يبرهن على حرص المؤسسة على المُشاركة الفعّالة لخدمة وتنمية المجتمع عبر تدشين المُبادرات المجتمعية، مؤكدًا أن استراتيجية "التجاري الدولي" تسعى دائمًا إلى تطوير وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، ورفع العبء عن المواطنين غير القادرين.

وأوضح "السعيد" أن تعاون "التجاري الدولي" مع بنك الكساء المصري يهدف بالأساس إلى إيجاد برامج ذات فاعليه في معالجة المشاكل المتعلقة بالكساء بصفة مستمرة في إطار مؤسسي.

ويعد "التجاري الدولي" أكبر بنك قطاع خاص في مصر من حيث المركز المالي ونموذج أعماله الفريد الذي يركز على تلبية احتياجات العملاء، إذ يقدم البنك مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها.