أخبار مصرية

رئيس البرلمان الكوري من مجلس الشيوخ: نقدر مجهودات مصر لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برئاسة السيسي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

/655553/رئيس-البرلمان-الكوري-من-مجلس-الشيوخ-نقدر-مجهودات-مصر-لتحقيق-الاستقرار-في-منطقة-الشرق-الأوسط-برئاسة-السيسي

 أعرب رئيس البرلمان الكوري بيونج سيوج بارك، عن سعادته بزيارة مصر والحفاوة التي قوبل بها الوفد البرلماني، مشيداًَ بما تشهده مصر من تطور في مختلف المجالات ،ومعرباَ عن تقديره لما تقوم به مصر من مجهودات لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رئيس البرلمان الكوري 

جاء هذا خلال استقبال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم  بيونج سيوج بارك رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية (رئيس البرلمان الكوري)  والوفد المرافق له وبحضور السفير الكوري بالقاهرة  جين روك هونج، وناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل استقبال رئيس الشيوخ لرئيس البرلمان الكوري الجنوبي 

90f9daa91c.jpg

 

 

رئيس البرلمان الكوري 

 واكد المستشار عبد الرازق ترحيبه بالوفد البرلماني الكوري مؤكداً اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية  بين مصر وكوريا معرباً عن تطلعه بأن تشهد هذه العلاقة الوطيدة مزيداً من التطور في مختلف مجالات التعاون البرلماني والاقتصادي والثقافي والسياحى.

d03daf320e.jpg

 

 

336fd0fdd4.jpg

 

 

c393eec680.jpg

 

 

eed49e7220.jpg

 

 

5018cd4795.jpg

 

 

1450fe5e4a.jpg

 

 

 العلاقات المصرية الكورية 

و فى نهاية اللقاء قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق باهداء درع مجلس الشيوخ  لرئيس البرلمان الكورى تكريما له معربا عن تطلعه فى المزيد من هذة الزيارات البناء، كما قام رئيس البرلمان الكورى بتقديم هدية لرئيس المجلس تقديرا له.  

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين ابو شقة و النائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس ،و الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون العربية و الأفريقية و الخارجية، كما حضر اللقاء امين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود  اسماعيل عتمان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس البرلمان الكوري من مجلس الشيوخ: نقدر مجهودات مصر لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برئاسة السيسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا