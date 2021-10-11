/655554/بصور-نادرة-من-الطفولة-أبناء-عمرو-دياب-يحتفلون-بعيد-ميلاده-ال-60

يحتفل الهضبة عمرو دياب ،اليوم الإثنين، الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري، بعيد ميلاده ال 60، إذ أنه من مواليد عام 1961، فهو نجم متربع على عرش الغناء ببصمته المميزة وحضوره المتجدد.

دوت الخليج يرصد احتفال أبناء المطرب المصري عمرو دياب بعيد ميلاده الستين.

كنزي عمرو دياب تهنئ والدها بعيد ميلاده

وفى هذا الصدد، حرص أبناء عمرو دياب من زوجته الثانية زينة عاشور، على تهنئة بعيد ميلاده من خلال حسابتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت كنزي عمرو دياب صور من الطفولة برفقة والدها، عبر خاصية «استوري» على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وكتبت عليهم: "عيد ميلاد سعيد بابا.. بحبك".

عمرو دياب برفقة أبنائه من زوجته الثانية

فيما نشر شقيقها عبدالله صورة تجمعه معها ومع والده عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "عيد ميلاد سعيد بابا".

عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده بألبوم عيشني

الجدير بالذكر أن الهضبة عمرو دياب يحتفل بمرور 60 عاما في زحام من النجاحات العديدة لأعماله الغنائية الذي يتألق بها خلال تلك الفترة، اذ أنه طرح منذ قليل البرومو التشويقي لأغنبة انت الحظ، وهو من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد المنعم، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

كما تصدر برومو أغنية "حلو التغيير" للنجم الكبير عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحه بساعات قليلة، ، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما، وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.

وتصد عمرو دياب قائمة الأكثر استماعا على تطبيق الأغاني الشهير «أنغامي» من خلال أغنيته «أحلى ونص» التي احتلت تريند تويتر بعد طرح البرومو الدعائي للعمل.

ألبوم عيشني لعمرو دياب

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات الأولى" الدنيا بترقص" التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان، والأغنية الثانية "اتقل" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، والثالثة، "أحلى ونص" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.