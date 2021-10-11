/655558/النائب-محمود-تركي-مستشفى-900-900-الجامعي-بالمحلة-صرح-طبي-كبير-سيساهم-في-الارتقاء-بالمنظومة-الطبية

قال النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن حزب النور إن تدشين مستشفى جامعة طنطا التعليمي الجديد بالمحلة الكبرى ووضع حجر الأساس لمستشفى (900 900)، مصدر فخر لكل ‏أبناء الدلتا حيث يعد من أكبر صرح طبي جامعي ذكي داخل الدلتا، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بأعلى معدلات الأداء الطبية والوصول لأرقى معايير الجودة العلاجية لخدمة المرضى بمستهدف عدد 600 سرير .

دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمود تركي بشأن تدشين مستشفي 900900

مستشفي 900900 بجامعة طنطا

وأشار إلى أن مستشفى 900 900 الجامعي بالمحلة الكبرى تعد أول مستشفى جامعي تعليمي ذكي بالمحلة الكبرى وتعد من أكبر الصروح الطبية في مصر كلها حيث تتجاوز تكلفتها المليار جنية، موضحاً أن هذا الصرح العملاق سيساهم في الارتقاء بالمنظومة الطبية، وتخفيف معاناة المرضى وآلامهم‏ على أيدي أفضل الأساتذة بكلية الطب جامعة طنطا وبأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

تنسيقية شباب الاحزاب

وأضاف النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والحقيقة بالأصالة عن نفسى، وبالنيابة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحب أعبر عن سعادتى البالغة بتواجدى اليوم في هذا الاحتفال، وعن تقدير التنسيقية للدور الحيوى الذى بتقوم به جامعة طنطا العريقة، حيث تضيف لرصيدها إنجاز أخر جديد، بتبنيها إنشاء مستشفى تعليمى مهم على أرض مدينة المحلة الكبرى، لخدمة مئات الآلاف من المواطنين في عدة مدن. قال محمد عبد الجليل عضو تنسيقية شباب الاحزاب تشرفت اليوم بحضور وضع حجر الاساس لمستشفي 900 900 ضمن وفد تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين، الذى يأتي ذلك تزامنا مع اطلاق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة علي مستوي الجمهورية، و قد أكد حفل اليوم و تدشين انطلاق المستشفي، علي مدي الوعي المجتمعي في ابراز روح المشاركة المجتمعية ، وأن طفرة المستشفي اليوم تحت قيادة الأستاذ الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا مدي حرصهم و حرص وزارة التعليم العالي و علي تنفيذ تعليمات القيادة السياسية ، في النهوض بالوطن و دعم مبادة حياة كريمة .

قال ماجد الفقي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين أنه سعيد بحضور حفل تدشين مستشفي ٩٠٠٩٠٠ خاصةً أن فكرة إنشاء مستشفى 900900 تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تزامنا مع اطلاق الجمهورية الجديدة لتقديم خدمة طبية متميزة وبجودة عالية لأبناء محافظة الغربية ومن الجدير بالذكر أن المستشفي يعد نتيجة تكاتف المجتمع المدني وتبرعات رجال الأعمال دون ارهاق الموازنة العامة للجامعة.