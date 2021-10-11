هيئة الرقابة الإدارية تطلق تقرير نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022

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أطلقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، تقرير نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022.

دوت الخليج

الرقابة الإدارية تطلق تقرير نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

واستعرضت هيئة الرقابة الإدارية، النتائج التفصيلية المحققة خلال عام 2020، والتى تهدف إلى تطوير جهاز إداري كفء وفعال، والذى يمثل نسبة 16 من الاستراتيجية.

كما أشار التقرير إلى أن المتابعة أسفرت خلال عام 2020 عن تنفيذ نسبة 1.27% من الاستراتيجية وفقًا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 43.5% من المستهدف بالهدف الأول.

نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وأبرز الاستراتيجية أيضًا إعداد دليل عمل وحدات المراجعة الداخلية واستحداث الوحدة بعدد 40 هيكل تنظيمي. وأيضًا ارتكزت على أنه من الضرروى تنفيذ استطلاع رأى العاملين عن بيئة العمل عام 2019 والتنسيق لتحسين قيمة المؤشر.

كما أشارت الاستراتيجية إلى تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك خلال العام الحالي.