/655562/بالأسماء--إصابة-9-أشخاص-في-حريق-مخزن-أحذية-بقنا

نجحت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الإثنين، في السيطرة على حريق هائل إندلع نشب فى مخزن أحذية بسوق قنا، وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد السيطرة على حريق نشب فى مخزن أحذية ببدروم في سوق قنا.

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و على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية برئاسة المقدم حسام إبراهيم، وتحت إشراف العميد هانى الإتربي، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده.

الأسماء

أسفر الحريق عن إصابة: محمد حمدان أحمد، 35 عاما، محمد أنور صالح، 60سنة، فاطمة عبدالله حسين، 45سنة، بسمة محمد أنور، 28 سنة، نجوى محمد أنور، 23 عاما، عفاف عبده إبراهيم، 45 عاما، دنيا عبدالباسط عبد الفتاح، 22عاما، عبدالباسط عبدالفتاح خليل، 50 عاما، ريم عبدالباسك، 20عاما، جميعهم نقلوا مستشفى قنا الجامعي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق أخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطةالساحل بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة_قليوب) بقيام شقيقته مالكة شركة - مقيمة بدائرة القسم لها معلومات جنائية، بترك محل سكنها وقيامها بالتواصل معه عقب تركها المسكن عن طريق تطبيق« واتس آب»، وأخبرته برغبتها فى الإقامة بمفردها لمرورها بحاله نفسية سيئة ، وعدم رغبتها فى التواصل مع أهليتها دون الإفصاح عن مكان تواجدها ، وأنه إعتاد إرسال مبالغ مالية لها عن طريق (سائقها الخاص - مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بمنطقة شبرا الخيمة "له معلومات جنائية") وإتهم الأخير بأنه وراء غياب شقيقته.

ضبط السائق

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط السائق، وبمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغ أنكرها، وإدعى بأن المتغيبة تواصلت معه هاتفياً وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وأنها إستقلت سيارة بصحبة آخر ولم يعلم وجهتهما، وأنها تتواصل معه عبر تطبيق الواتس آب فى كافة إحتياجاتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى عدم صحة أقوال المتهم وأنه وراء إختفاء المتغيبة بالإشتراك مع شقيقه "تم ضبطه".