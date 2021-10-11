نقابة الصيادلة توجه الشكر لـ«مستقبل وطن» لحل أزمة التكليف.. وتؤكد: بذل جهوداً مخلصه لمساندة القضية

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دوت الخليج يرصد شكر نقابة الصيادلة لحزب مستقبل وطن لحل مشكلة الصيادلة

حزب مستقبل وطن يحل أزمة تكليف الصيادلة

جاء ذلك فى بيان لها اليوم الاثنين مؤكدة على أن الحزب بذل جهوداً مخلصه لمساندة قضية الصيادلة فى التكليف حيث بادر الحزب بعقد اجتماعات مع وزارة الصحة لايجاد الحلول المناسبة لتكليف الدفعتين فضلا عن مابذل من جهد وتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة لانجاز هذا الملف. كما توجه النقابة التحية لاعضاء مجلس النواب والشيوخ بحزب مستقبل وطن لدعمهم تكليف كامل الدفعتين بالمجلس، والتقدم بطلبات احاطة، لمطالبة المسئولين بالتحرك لحل الأزمة.

هذا وقررت وزارة الصحة والسكان، فتح باب تسجيل الرغبات لجميع الصيادلة دفعة 2019 اللذين لم يتم تكليفهم في الحركة الأساسية، مؤكدة إن ذلك يأتي بناء على الاحتياجات الجديدة الواردة للصيادلة، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

كانت وزارة الصحة أعلنت فتح تسجيل الرغبات لتكليف جميع الصيادلة دفعة 2018، ودور يناير وفبراير 2019، الذين لم يتم تكليفهم في حركة 2020، والتكليف الحكومي يتم لخريجي كليات الطب والصيدلة والتمريض وأطباء الأسنان داخل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية حسب التقدير ومجموع الخريجين، فيما عبر نواب البرلمان عن تقديرهم للحكومة على هذا الإجراء مؤكدين على أنها خطوة فى صالح شباب الصيادلة.

كما ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، هذا الملف نتيجة العديد من طلبات الإحاطة التى تقدم بها الأعضاء بعد الشكاوى التى نقلها جموع المواطنين بعد تخرج أبنائهم دون استلامهم أى تكليف منذ عام 2018.