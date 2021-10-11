رحمة حسن عن هاني أسامة:«رفض يديني فلوس بعد مترجيته بسبب تعب بابا»

/655565/رحمة-حسن-عن-هاني-أسامةرفض-يديني-فلوس-بعد-مترجيته-بسبب-تعب-بابا

كشفت الفنانة المصرية رحمة حسن كواليس أزمتها مع المنتج المصري هاني أسامة، التي نشبت بسبب رفضه إعطاءها أجرها عن مسلسل «سابع جار»، موجهة الشكر للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على مساعدته لها في تلك الأزمة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل الأزمة بين الفنانة رحمة حسن والمنتج هاني أسامة.

رحمة حسن توجه الشكر للفنان أشرف زكي بسبب دعمه لها

كتبت رحمة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: "كل الاحترام والتقدير للدكتور أشرف زكي على استجابته وسؤاله، وأحب أوضح أن الفلوس اللي ليا عند هاني أسامة المنتج، هي باقي أجري عن مسلسل سابع جار، كان ليا جزء كبير منها، ولجأت للدكتور أشرف في 2019، علشان يساعدني، وحصل وأداني جزء بسيط من فلوسي"

رحمة حسن تعجز عن إنقاذ والدها بسبب هاني أسامة

واستطردت قائلة: "وللعلم الوقت دا بابا كان تعبان وفي المستشفى، وهاني أسامة كان عارف وقلتله اني محتاجة الفلوس أرجوك، ورفض بعدها يديني أي فلوس من باقي أجري ومكنش بيرد على رسايل أو مكالمات مني.. للاسف بابا اتوفى بعدها بكام يوم".

رحمة حسن ترفض إدخال أشرف زكي في أزمتها مع هاني أسامة لهذا السبب

وتابعت: "وبخصوص أن الدكتور أشرف طلب مني أني أروح له النقابة عشان نتكلم في الموضوع، أنا قلت له أني مش عايزة اتعبه أكتر من كدا معايا، خصوصًا أني عارفة أني مش نقابية، وأني بشتغل بتصاريح، ومش عايزة أضيع وقته، خصوصا أنه ساعدني قبل كدا".

وأضافت: "وكمان عشان عارفة أن هاني مش بيستجيب، عشان هو منتج فتبع نقابة تانية، وكنت عارفة أن الدكتور أشرف كلمه قبل كدا في موضوع الفلوس ده، وبرضوا محصلش حاجة، يعني لو كان عايز يدفع كان دفع من زمان، المسلسل اتذاع وخلص وهاني عمل بعده كذا عمل".

واختتمت رحمة حسن حديثها قائلة: "أنا قلت للدكتور أشرف أني مش هقدر أجي لأني تعبانة، وأني مش هاشيل البوست لحد ماخد فلوسي، لأني بحاول أجيب حقي اللي بقالي 3 سنين مش عارفة أجيبه.. شكرًا لكل حد اهتم، بس أنا حبيت أوضح إيه اللي بيحصل، وشكرًا لكل إلى ساعد واللي بيحاول يساعد، وللعلم أنا لسه ماخدتش فلوسي برضوا شكرًا،.. وأخيرًا لم أدلي بأي تصريح صحفي، ولست مسؤولة عن أي كلام يكتب بالنيابة عني".

بداية أزمة رحمة حسن مع هاني أسامة

وكانت الفنانة رحمة حسن خرجت عن صمتها لتهاجم المنتج هاني سلامة مشيرة إلى أنها داينته بـ 40 ألف جنيه منذ عام 2018، وتمنع الأخير عن ردهم لها معللا أنه لا يمتلك هذا المبلغ في الوقت الحالي.

كتبت رحمة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “صباح الخير احب اقول اني ليا عند هاني اسامة المنتج 40 الف جنيه من ۲۰۱٨ و كل ما اكلمة يقولي اني مش معايا فلوس، انا كمان مش معايا فلوس يا هاني بس مش بقول انت شغال مشاالله انا لا، شكرا انا هسيب الرسالة دي هنا ".