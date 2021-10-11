افصل واسمع.. نشرة المرور- زحام بشق الثعبان وأثر النبى وسيولة بنفق الأزهر

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد أحجام فى محور 14 مايو للمتجه إلى كايروسيز مول، وفى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وفى كورنيش الإسكندرية عند منطقة خالد بن الوليد، وفى محور قناة السويس عند منطقة محرم بك، ناصحا باستخدام محور المحمودية فى هذا التوقيت.

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع محمد على تقاطعه مع شارع الأبوجى، ومحافظة الشرقية تشهد أحجام أعلى كوبرى الفوارس ناصحا بسلوك كوبرى العبور، وفى محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام بمدينة المنصورة فى شارع صلاح سالم للمتجه إلى شارع المشاية، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام للقادم من ميدان المؤسسة والطريق الزراعى ومتجه لطريق ميت نما.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى مناطق الأوتوستراد والمنيب والكنيّسة، مشيرا إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.

وأوضح صابر أن محافظة الجيزة، تشهد بعض الأحجام فى شارع مراد للمتجه إلى ميدان الجيزة وفيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارع السودان، الذى يكون أفضل من شارع الجامعة فى هذا التوقيت.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى وجود أحجام فى محور الأوتوستراد عند منطقة شق الثعبان نتيجة وجود كسر ماسورة مياه، موضحا أنه تم إصلاحه وشفط المياه وتصفية الكثافات، مشيرا إلى أن محور كورنيش النيل يشهد أحجام عند منطقة أثر النبى نتيجة إغلاق مطلع الدائرى، وتحويل الحركة المرورية على أسفل كوبرى النيل بدراوى وعودته مرة أخرى على الطريق الدائرى.

ونوه صابر إلى مناطق وسط المدينة تشهد كثافات مرتفعة نسبيا، ناصحا بسلوك نفق الأزهر فى هذا التوقيت، مضيفا أن كوبرى الفنجرى يشهد أحجام للمتجه إلى مناطق سكة الوايلى والزاوية والساحل، ناصحا باستخدام شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

وبيّن صابر أنه تم إغلاق نفق باقى زكى فى منطقة التجمع للقادم من محور المشير ومتجه لمناطق التجمع، نتيجة إصلاح فى مخرج النفق وتحويل الحركة المرورية من التسعين الجنوبى إلى منطقة مونت فيو، وسلوك منطقة التسعين الشمالى حتى فتح النفق مرة أخرى، ناصحا باستخدام محور الثورة أو طريق الرحاب للقادم من محور المشير ومتجه إلى مناطق التجمع، وكذلك للقادم من مدينة نصر ومصر الجديدة.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو 9090"، بتجنب كوبرى أكتوبر و15 مايو، واستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.