صور.. القوات المسلحة تنظم مهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

جدة - نرمين السيد - نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، مهرجانًا رياضيًا على ‏ملاعب جهاز الرياضة العسكرى بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة، وذلك‏ فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر ‏المجيدة.





تضمنت فعاليات المهرجان تنظيم العديد من المنافسات الرياضية فى كرة السلة ورفع ‏الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة الموانع بالكرسى المتحرك ورياضة الريشة الطائرة، ‏واتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز، كما ‏قدمت الموسيقات العسكرية عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية. وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، كلمة أكد خلالها حرص القيادة ‏العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالخدمات والأنشطة وتقديم جميع أوجه الرعاية ‏لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم فى جميع المجالات، كذلك ‏حرص الجمعية على التطوير المستمر لآليات العمل بما يسهم فى توفير المكانة ‏اللائقة لكافة المحاربين القدماء وضحايا الحرب عرفانًا بما قدموه من تضحيات ‏لحماية الوطن وصون مقدساته. وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق ‏الفائزة.‏

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