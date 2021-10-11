بحث المشروعات القومية.. محافظ الإسكندرية بستقبل وفد «تنسيقية الشباب»

جدة - نرمين السيد - استقبل محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفدًا من أعضاء نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، خلال زيارتهم للمحافظة، فى إطار معسكر نواب التنسيقية الذى يستمر لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة خطة العمل خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب.





وخلال اللقاء، رحب محافظ الإسكندرية، بأعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب على أرض الإسكندرية، مشيدًا بمدى الاهتمام الذى توليه الدولة فى ظل توجيهات القيادة السياسية لتمكين الشباب.

وتحدث الشريف، عن الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط معشوقة ومحبوبة الجميع فى جميع الحقب الزمنية، متابعًا: "نعمل على إرجاع الإسكندرية كسابق عهدها فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى".

وأكد المحافظ، أن الإسكندرية شهدت خلال السنوات الماضية مشروعات قومية كبرى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحت دعم ورعاية وتوجيهات رئيس الجمهورية، يأتى على رأسها مشروع تطوير محور المحمودية ومشروع بشائر الخير بجميع مراحله، ومشروع محور التعمير، ومشروع تطوير العشوائيات.

وأضاف: "كمحافظة وضعنا خطة كاملة لتطوير الإسكندرية، وتم البدء فى تنفيذ عدد منها كمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وخطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، ومشروع تطوير حلقة السمك لإنشاء حلقة سمك على أعلى مستوى تليق بالمحافظة، وكذلك بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، والذى جاء تنفيذا للتكليف الرئاسى بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع محافظات مصر".

وأشار إلى التحديات التى تواجه محافظة الإسكندرية ومنها ملف مواجهة الأمطار الغزيرة والنوات الشديدة التى تعرضت لها الإسكندرية، مؤكدًا دعم الدولة الكامل للإسكندرية فى مواجهة النوات، كما تطرق إلى ما تم تنفيذه من إجراءات رادعة لاستعادة رؤية البحر من خلال إزالة مئات الحواجز الحاجبة لرؤية البحر على طول الكورنيش.