إغلاق نفق باقى زكى بمحور التسعين بسبب تسريب غاز

جدة - نرمين السيد - وتلقت غرفة عمليات طوارئ الغاز، بلاغا بتسريب غاز بمخرج نفق باقى زكى بالتجمع الخامس، وتم تشكيل فريق من أعطال الطوارئ بالمعدات اللازمة وإغلاق مصدر الغاز، وجارى عملية الإصلاح، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور القاهرة، حيث يوجد انتشار الخدمات لتيسير الحركة المرورية بالمحاور المجاورة خلال فترة أعمال الإصلاح.

وللتغلب على إغلاق حركة المرور أمام السيارات لنفق باقى زكى، تم إتخاذ التحويلات الآتية : القادم من محور المشير طنطاوى ومنزل كوبرى التسعين يستكمل الحركة المرورية إلى ميدان "ماونتن فيو"، ثم يسارًا إلى محور التسعين الشمالى.