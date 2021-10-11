رئيس الشيوخ يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية

وناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانى بين البلدين الصديقين.
ورحب المستشار عبد الرازق بالوفد البرلمانى الكورى، مؤكداً اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية بين مصر وكوريا.
وأعرب عن تطلعه بأن تشهد هذه العلاقة الوطيدة مزيداً من التطور فى مختلف مجالات التعاون البرلمانى والاقتصادى والثقافى والسياحى.
ومن جانبه، أعرب رئيس البرلمان الكورى الجنوبى عن سعادته بزيارة مصر والحفاوة التى قوبل بها الوفد البرلمانى، مشيدا بما تشهده مصر من تطور فى مختلف المجالات.
كما أعرب عن تقديره لما تقوم به مصر من مجهودات لتحقيق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وفى نهاية اللقاء، قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بإهداء درع مجلس الشيوخ لرئيس البرلمان الكورى تكريما له، معربا عن تطلعه فى المزيد من هذه الزيارات البناءة.
كما قام رئيس البرلمان الكورى الجنوبى بتقديم هدية لرئيس المجلس تقديرا له.
حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبى فوزى وكيلا المجلس، والدكتور عبدالحى عبيد رئيس لجنة الشئون العربية والإفريقية والخارجية، والمستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ.
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