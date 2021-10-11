جدة - نرمين السيد - قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وقف اثنين من العاملين بإدارتى صندوق الإسكان بالمحافظة والإيرادات برئاسة مركز ومدينة الحسينية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وإحالتهما للشئون القانونية للتحقيق معهما لإهمالها فى عملهما والتلاعب فى أعمال وظائفهما مع صرف نصف الأجر لهما أثناء مدة التحقيق.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الشرقية: وقف موظفين اثنين 3 شهور وتشكيل لجنة لمراجعة ملفات عملهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.