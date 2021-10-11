رئاسة الجمهورية تنشر فيديو لحظة وصول السيسى إلى المجر

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الرئيس السيسى، فور وصوله إلى بودابست كبار رجال الدولة بالمجر وأعضاء السفارة المصرية.
وقال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة دول تجمع "فيشجراد" مع مصر، تضم المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.
وأضاف أن مشاركة مصر فى قمة مع تجمع "فيشجراد" تأتى للمرة الثانية عقب عام 2017، إذ تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن تتناول القمة عددا من الموضوعات، وعلى رأسها دور مصر فى منطقة الشرق الأوسط، والتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين الجانبين، فضلا عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى، الذى تتمتع دول التجمع بعضويته.
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